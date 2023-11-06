В США рассказали о пессимизме в рядах ВСУ

NYT заявила о росте пессимизма среди украинцев насчет исхода конфликта с Россией

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) морально готовятся к длительному конфликту с Россией. В их ряда растет недовольство государством, написала американская газета New York Times.

Глава львовского села Тухля Андрей Ткачук заявил, что «мальчики на фронте очень устали физическими и психологически». Однако конфликт с Россией продлится долго, рассказал он.

NYT также привела результаты опроса Киевского международного института социологии, согласно которым рейтинг доверия жителей Украины к правительству рухнул с 74 процентов в мае до 39 процентов в октябре. Только 48 процентов украинцев доверяют государственному телевидению.

В свою очередь директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий заявил, что украинцы «становятся пессимистами». Он предполагает, что граждане страны лишились чувства безопасности.

Ранее во Франции предрекли заключение мира между Россией и Украиной. Директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил, что американские власти стремятся избежать позора на международной арене, поэтому переложат заключение мира с Россией на президента Украины Владимира Зеленского.