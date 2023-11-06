Слова главы Еврокомиссии о достижениях Украины возмутили Киев

Вице-премьера Украины Стефанишину возмутили слова главы ЕК о достижениях Киева

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина возмутилась словами главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о достижениях страны. Об этом сообщает газета Financial Times.

Речь идет об условиях Евросоюза, которые должен соблюсти Киев для вступления в него. По словам фон дер Ляйен, страна выполнила лишь 90 процентов требований.

В свою очередь, Стефанишина заявила о несправедливости данных высказываний. «Подобные сообщения, как правило, носят негативный характер. Даже 99,9 процентов — это негативный тезис для Украины, потому что речь идет об экзистенциальных изменениях страны. Это звучит как "вы сделали 90 процентов, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное"», — пожаловалась политик.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что его коллега из Германии Анналена Бербок дала ему обещание, что республика вступит в Евросоюз в будущем. Министр отметил, что для этого стране необходимо провести реформы в сфере правосудия, а также предпринять ряд мер по борьбе с коррупцией.