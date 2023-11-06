Собчак выступила в поддержку арестованного блогера Шабутдинова

Собчак назвала шумиху в связи с арестом блогера Шабутдинова пляской на костях

Российская телеведущая и интервьюер Ксения Собчак выступила в поддержку блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, арестованного по подозрению в мошенничестве. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Ведущая назвала шумиху вокруг задержания блогера пляской на костях, подчеркнув, что дело еще не расследовано, а приговор еще не вынесен.

Да, он один из пионеров инфобизнеса, да, у него много хейтеров, да, многие говорят, что он продавал воздух. Но есть и другая сторона. Есть очень много людей, в том числе и моих знакомых, которые говорят, что Аяз им помог: научил, вдохновил, мотивировал Ксения Собчак телеведущая

Собчак подчеркнула, что не каждый способен стать успешным бизнесменом, а также сравнила обучающие курсы блогера с блюдом в ресторане, отметив, что люди не идут судиться с заведением или поваром, если им не понравился суп. Телеведущая добавила, если вину Шабутдинова удастся доказать, то у нее не будет вопросов, а также призналась, что не понимает, почему подозреваемого поместили в СИЗО, а не отпустили под домашний арест.

«Он никого не убил, не избил и не изнасиловал. Очевидно, не представляет реальной опасности для окружающих. Я считаю, что СИЗО — это очень жестко для такой статьи. Да, инфобизнес — штука сомнительная, но по таким статьям сажать в СИЗО и правда как-то жестко», — резюмировала Собчак.

Шабутдинов был задержан в Москве в пятницу, 3 ноября, незадолго до проведения онлайн-форума. Следствие считает, что блогер использовал агрессивный маркетинг, чтобы продать образовательные программы, тренинги и вебинары. Ранее подозреваемый попросил отпустить его под залог в четыре миллиона рублей.