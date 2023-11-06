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07:31, 6 ноября 2023Бывший СССР

На Украине осудили Мелони после пранка Вована и Лексуса

Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не может уставать от конфликта на Украине
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом он высказался в беседе с изданием Politico.

Ермак осудил слова Мелони об усталости от конфликта на Украине и отметил, что Запад не может проявлять подобные чувства.

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«Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину», — отметил он.

По словам чиновника, даже если некоторые сраны устали от кризиса на Украине, они не станут жить в мире с «меньшей свободой и безопасностью». Он также призвал итальянского премьера освежить в памяти уроки истории.

1 ноября Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии. В ходе беседы с пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, Мелони сообщила, что многие страны устали от украинского конфликта. Говоря о контрнаступлении ВСУ, политик допустила, что оно «возможно, идет не так, как ожидалось».

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