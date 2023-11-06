На Украине осудили Мелони после пранка Вована и Лексуса

Глава офиса Зеленского Ермак: Запад не может уставать от конфликта на Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак прокомментировал телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Красновым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Об этом он высказался в беседе с изданием Politico.

Ермак осудил слова Мелони об усталости от конфликта на Украине и отметил, что Запад не может проявлять подобные чувства.

«Мы не могли позволить себе усталость ни тогда, ни сейчас. Мир столкнется с трудностями, если эти люди с "усталостью" перестанут поддерживать Украину», — отметил он.

По словам чиновника, даже если некоторые сраны устали от кризиса на Украине, они не станут жить в мире с «меньшей свободой и безопасностью». Он также призвал итальянского премьера освежить в памяти уроки истории.

1 ноября Вован и Лексус опубликовали разговор с премьер-министром Италии. В ходе беседы с пранкерами, которые представились высокопоставленными африканскими чиновниками, Мелони сообщила, что многие страны устали от украинского конфликта. Говоря о контрнаступлении ВСУ, политик допустила, что оно «возможно, идет не так, как ожидалось».