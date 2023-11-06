«Урал» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

«Урал» проиграл «Рубину» со счетом 0:1 в матче РПЛ

Екатеринбургский «Урал» проиграл казанскому «Рубину» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Central Stadium» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 60-й минуте забил полузащитник Валентин Вада.

Таким образом, после 14 матчей «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Рубин» располагается на девятом месте, имея в активе 19 очков. Лидирует «Краснодар» с 31 очком.

В следующем матче «Урал» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 11 ноября. «Рубин» также в гостях встретится с «Сочи» днем позднее.