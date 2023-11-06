В Одессе сняли кадры падения ракеты ВСУ перед машиной из-за неудачной работы ПВО

Военкор Лисицын: в Одессе из-за неудачной работы ПВО ракета упала перед машиной

Видео: Telegram-канал «Типичная Одесса»

В Одессе из-за неудачной работы систем противовоздушной обороны (ПВО) зенитная ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) упала прямо перед машиной. Об этом рассказал в Telegram-канале российский военкор Евгений Лисицын.

К публикации он приложил кадры c видеорегистратора, опубликованные каналом «Типичная Одесса». Там сообщили, что на записи запечатлен прилет возле Художественного музея. Накануне вечером издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики демонстрировало фотографии большой воронки, которая образовалась на улице. При этом причины ее происхождения не уточнялись. Позднее одесский мэр Геннадий Труханов заявил, что здание музея получило повреждения.

На видео происходит удар и вспышка, после этого на землю перед машиной падают остатки твердого топлива ракеты. Согласно данным регистратора, инцидент случился 5 ноября в 20:13.

«Так происходит, потому что ВСУ используют старые и давно списанные ракеты С-300, которые расконсервировали и вновь поставили на вооружение из-за дефицита средств ПВО», — отметил военкор Лисицын, указав, что на кадрах запечатлены последствия подобных решений.

Военный корреспондент Юрий Котенок добавил, что в Одессе как минимум три зенитные ракеты изменили свою траекторию и упали в жилой застройке.

Ранее стало известно, что вечером и ночью в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги произошло несколько взрывов, как минимум четыре из них были слышны в промежуток с 22:55 по 23:27. Позднее пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк уточнила, что в городе получили повреждения объекты портовой инфраструктуры.