В Канаде рассказали о влиянии санкций на жизнь людей

Глава отдела Королевского банка Канады Олсас признал влияние санкций на людей

Использование Оттавой санкций в отношении России влияет на жизнь обычных людей, которые на бытовом уровне хотели бы по тем или иным причинам поддерживать связь между странами. Об этом рассказал глава международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас, пишет ТАСС.

Олсас напомнил, что в стране есть те, кто хочет совершать трансакции, например, пенсионные выплаты. Однако особенности канадского законодательства приводят к тому, что прекращены фактически все виды платежей, которые связаны с электронными переводами в Россию или из нее, объяснил он.

Представитель Королевского банка назвал такую ситуацию непредвиденными последствиями санкций и отметил, что необходимы какие-то рекомендации от властей по этому поводу.

Ранее Евросоюз начал подготовку 12-го пакета санкций, целью которого станет лишение России доступа к необходимым компонентам, технологиям и электронике через третьи страны, в том числе путем внесения в договоры запрета реэкспорта и принятия жестких мер в отношении нарушителей.