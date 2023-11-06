Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:16, 6 ноября 2023Мир

В Канаде рассказали о влиянии санкций на жизнь людей

Глава отдела Королевского банка Канады Олсас признал влияние санкций на людей

Фото: Luke Southern / Unsplash

Использование Оттавой санкций в отношении России влияет на жизнь обычных людей, которые на бытовом уровне хотели бы по тем или иным причинам поддерживать связь между странами. Об этом рассказал глава международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады Стивен Олсас, пишет ТАСС.

Олсас напомнил, что в стране есть те, кто хочет совершать трансакции, например, пенсионные выплаты. Однако особенности канадского законодательства приводят к тому, что прекращены фактически все виды платежей, которые связаны с электронными переводами в Россию или из нее, объяснил он.

Представитель Королевского банка назвал такую ситуацию непредвиденными последствиями санкций и отметил, что необходимы какие-то рекомендации от властей по этому поводу.

Ранее Евросоюз начал подготовку 12-го пакета санкций, целью которого станет лишение России доступа к необходимым компонентам, технологиям и электронике через третьи страны, в том числе путем внесения в договоры запрета реэкспорта и принятия жестких мер в отношении нарушителей.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бойцы одолели втрое превосходивших их солдат ВСУ и не понесли потерь

      Трамп прибыл в суд в Нью-Йорке

      В Канаде рассказали о влиянии санкций на жизнь людей

      «Хезболла» представила ракеты Noor на фоне поддержки США Израиля

      Названы самые опасные для зубов привычки

      Поездку Блинкена на Ближний Восток назвали провалом

      Солист украинской группы «Пошлая Молли» посоветовал полякам выучить русский

      «Урал» проиграл «Рубину» в матче РПЛ

      Израильские войска повредили здание крупнейшей в секторе Газа больницы

      Ростовский губернатор сообщил о работе военных по воздушным целям в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости