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12:35, 7 ноября 2023Россия

Анонсирована встреча Путина с Белоусовым

Президент Путин 7 ноября встретится с первым вице-премьером Белоусовым

Фото: Gavriil Grigorov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 ноября, проведет встречу с первым вице-премьером страны Андреем Белоусовым. Мероприятие анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Будет у него с открытым докладом первый вице-премьер Белоусов, какую-то часть этой встречи мы сделаем открытой для вас», — рассказал Песков.

Пресс-секретарь Путина также уточнил, что сегодня глава государства работает в Кремле, в его графике в основном непубличные мероприятия.

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      Евгения Куликова
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