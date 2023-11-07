Антонов высказался о попытках США говорить с Россией с позиции силы

Посол Антонов: попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал

Попытки США говорить с Россией с позиции силы изначально были обречены на провал, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале дипмиссии.

«Пока такой подход не прекратится, ни о какой даже малейшей стабилизации российско-американских отношений говорить нельзя», — сказал он. Дипломат отметил, что недружественные действия Вашингтона встретят жесткий ответ. По его мнению, администрация США должна это понимать.

Ранее посол рассказал о попытках Вашингтона вести фронтальное наступление на Москву во всех направлениях, от политики и экономики до вопросов прав человека. По его словам, таким образом Соединенные Штаты стараются помешать развитию России. Антонов добавил, что целью санкций со стороны являются попытки «уколоть» Москву, даже если при этом союзники Вашингтона получат еще больший урон, чем Россия.