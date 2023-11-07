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22:08, 7 ноября 2023Мир

Полиция Капитолия арестовала мужчину с оружием вблизи здания Конгресса

Полиция Капитолия сообщила об аресте мужчины с винтовкой вблизи здания Конгресса

Фото: Aaron Schwartz / XinHua / Global Look Press

Полиция Капитолия сообщила об аресте мужчины со штурмовой винтовкой вблизи комплекса зданий Конгресса США. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, полицейские арестовали "мужчину с пистолетом" в парке напротив вокзала Юнион Стейшн (Union Station).

«Расследование продолжается», — подчеркнула полиция Капитолия, не уточнив других деталей инцидента.

В июне прошлого года полиция США задержала мужчину, припарковавшего автомобиль возле здания Капитолия в Вашингтоне, у него были найдены поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет и боеприпасы.

У мужчины изъяли поддельное удостоверение, пневматический пистолет, бронежилет, магазины большой емкости и другая амуниция. Его задержали, им оказался отставной полицейский из Нью-Йорка Джером Фелипе. Мужчину подозревают в незаконном владении магазинами большой емкости и незарегистрированными боеприпасами.

Кроме того, в апреле прошлого года неизвестный мужчина совершил попытку самосожжения рядом с Верховным судом и зданием конгресса США в центре Вашингтона. На место инцидента был направлен медицинский вертолет.

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      Марина Совина
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