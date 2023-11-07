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09:03, 7 ноября 2023Путешествия

Блогерша перечислила пять стыдных для россиянок особенностей женщин в США

Фото: Beth Macdonald / Unsplash

Тревел-блогерша перечислила пять особенностей поведения женщин в США, которые в России показались бы стыдными. Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Во-первых, по словам автора публикации, американки не склонны жертвовать собой ради других. Блогерша подчеркнула, что в России осуждают матерей, которые не занимаются детьми и не готовы отказаться от карьеры во благо семьи. «А в Америке это поощряется обществом, все живут исключительно для себя», — пояснила она.

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Во-вторых, россиянка отметила, что в США женщины выбирают мужа головой, а не сердцем. «Если они решаются вступить в брак, то чувства всегда на последнем месте, ведь к этому выбору они подходят с холодной головой и расчетливостью», — написала автор.

Кроме того, блогерша рассказала, что у американок нет ценности семьи как таковой и что они не любят себя чем-то обременять и ограничивать.

Еще одна особенность жительниц Соединенных Штатов, на которую обратила внимание россиянка, — их зацикленность на личном развитии и на зарабатывании денег. «В России к карьеристкам чаще всего относятся осуждающе, у нас не любят женщин "в брюках и галстуке", потому что общество у нас совершенно другое», — заключила она.

Блогерша добавила, что, помимо этого, американки не уходят в декрет, а вместо этого нанимают няню с младенчества.

«Если американка решила родить ребенка, это еще не значит, что она будет заниматься его воспитанием и образованием. Из-за особенностей условий труда многие вынуждены выйти на работу уже спустя пару месяцев, потому что в большинстве компаний нет декрета, как у нас», — указала на различия в российском и американском менталитете автор.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с переехавшим в США другом, который пожаловался ей на отсутствие женского тепла. Россиянин по имени Андрей признался автору публикации, что ему не хватает понимания и поддержки, которую способны оказать девушки в России.

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      Алина Черненко
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