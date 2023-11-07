Бразилия развернула в аэропортах тысячи военных

The Guardian: власти Бразилии развернули в аэропортах тысячи военных

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва приказал начать военную операцию, направленную на борьбу с организованной преступностью. В ее рамках войска будут размещены в нескольких самых крупных аэропортах страны. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что тысячи военнослужащих заняли позиции в портах и ​​аэропортах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Кроме того, 2000 военных разместят вдоль западных границ Бразилии с Парагваем и Боливией, где проходит значительная часть оружейного графика в страну.

Военная операция, по данным издания, продлится до мая следующего года и, как сообщается, направлена ​​на то, чтобы перекрыть маршруты контрабанды наркотиков и оружия.

The Guardian отмечает, что в последние месяцы вооруженные банды в Бразилии стали активнее. Так, группировка Milicias в конце октября перекрыла движение в большей части западного Рио-де-Жанейро — преступники подожгли десятки автобусов и поезд, чтобы не допустить ареста одного из самых разыскиваемых лидеров банд города.

Ранее сообщалось, что иностранный самолет сломал шасси при посадке и на время заблокировал работу аэропорта Конгоньяс в Сан-Паулу. Непредвиденная ситуация произошла вечером 1 ноября. Самолет авиакомпании Abelha Táxi Aéreo выполнял медицинский рейс и перевозил пациента, при приземлении у него сломалась передняя стойка шасси.