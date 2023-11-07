Четырех несовершеннолетних польских футболистов наказали за алкоголь перед ЧМ

Четырех футболистов исключили из сборной Польши до 17 лет из-за алкоголя

Четырех футболистов из сборной Польши до 17 лет наказали за неспортивное поведение перед чемпионатом мира. Об этом сообщает в соцсети X Польский футбольный союз (PZPN).

«Оскар Томчик, Филипп Розга, Ян Лабедзкий и Филипп Вольский покинули расположение сборной Польши», — говорится в заявлении PZPN.

По информации Meczyki.pl, несовершеннолетних футболистов исключили из команды после того, как они были пойманы в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что один из спортсменов при этом получил травму головы.

Чемпионат мира по футболу 2023 года для сборных игроков не старше 17 лет состоится в Индонезии. Турнир пройдет с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.