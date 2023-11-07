Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

Диетолог Меллор: для многих выпирающий живот является вариантом нормы

Диетолог Дуэйн Меллор и другие врачи развеяли миф о том, что плоский живот свидетельствует о здоровье человека. Их мнение о настоящих причинах появления живота и способах от него избавиться приводит The Guardian.

Меллер подчеркнул, что у людей отличается форма желудка, поэтому для многих выпирающий живот является вариантом анатомической нормы. Кроме того, по его словам, живот может становиться заметным из-за образования газа в кишечнике. «Это является верным признаком того, что клетчатка достигает кишечника и там вырабатываются полезные вещества», — считает Меллор.

Диетолог Клариса Ленхэр добавила, что у женщин область внизу живота обычно немного расширена, так как там расположены органы половой системы. По ее словам, живот может увеличиваться из-за эндометриоза, задержки жидкости или из-за гормональных изменений, например в период менопаузы. Кроме того, он немного растет перед менструацией.

Чтобы уменьшить образование газа в кишечнике, диетологи посоветовали не торопиться во время еды и тщательно прожевывать каждый кусочек пищи. По их словам, это поможет предотвратить попадание в организм лишнего воздуха. Для этой же цели лучше отказаться от сигарет и жвачки, говорит Ленхэр. Диетолог также рекомендовала каждый день съедать столовую ложку льняного семени или добавить в рацион ферментированные продукты — к примеру квашеную капусту или напиток из чайного гриба.

Ранее фитнес-тренер Уилл Дуру назвал способы, которые помогут сделать живот плоским. Он посоветовал укреплять тазовое дно и работать с осанкой.