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13:15, 7 ноября 2023Экономика

Россиян попросили не волноваться из-за роста тарифов на электричество

Замминистра энергетики Сниккарс: изменение тарифов коснется майнеров и бизнес

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Граждан попросили не волноваться из-за роста тарифов на электричество. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сниккарс, его слова приводит «Коммерсантъ».

Дифференциация тарифов на электроэнергию коснется только тех, кто расходует энергию больше средних значений — майнеров и коммерческих потребителей. При этом окончательное решение об изменении расценок будут принимать власти на местах. Оценивать последствия пересмотра тарифов будут, исходя из защиты социально значимых категорий граждан, подчеркнул представитель Минэнерго.

«Меры поддержки граждан в части субсидирования по электрической энергии необходимо делать более адресными для нуждающихся категорий», — заявил Сниккарс.

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В начале ноября власти России решили пересмотреть тарифы на электроэнергию и привязать их к объемам потребления. Регионам, которые не перейдут на дифференцированные тарифы, придется увеличить собственные траты, чтобы компенсировать оплату электроэнергии гражданам.

В правительстве объяснили инициативу необходимостью снизить перекрестное субсидирование, когда стоимость электроэнергии для граждан занижается за счет промышленности, и в каждом регионе установлен предельный уровень этой субсидии. Еще одной причиной стала борьба с серым майнингом в регионах, где низкие цены на электроэнергию.

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      Вячеслав Агапов
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