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11:03, 7 ноября 2023Бывший СССР

Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного сигналом от Зеленского

Кива назвал убийство помощника Залужного приветом от Зеленского
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Aleksandr Gusev / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Гибель помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова является сигналом Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это "привет" Залужному от Зеленского», — написал Кива и отметил, что Залужный вскоре полетит в Вашингтон, где у него запланированы встречи, и Зеленскому важно, чтобы он «не болтал лишнего». «Плюс есть предположение, что эта командировка будет как благословение Белым Домом главкома на роль следующего руководителя страны вместо Зеленского», — заявил бывший депутат.

По мнению Кивы, для Залужного сейчас сложное время, так как для Зеленского он является целью номер один, «и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД [Дениса] Монастырского».

Ранее газета Washington Post сообщила, что между Зеленским и Залужным существует конфликт. В материале, посвященном гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, отмечается, что офис Зеленского тянул с предоставлением официального комментария по поводу инцидента.

Критической точкой для президента стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации», в которой оказались российские и украинские войска. Тогда Зеленский публично не согласился с этим мнением.

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