Экс-депутат Рады назвал гибель помощника Залужного сигналом от Зеленского

Кива назвал убийство помощника Залужного приветом от Зеленского

Гибель помощника главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадия Частякова является сигналом Валерию Залужному от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Убийство помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова — это "привет" Залужному от Зеленского», — написал Кива и отметил, что Залужный вскоре полетит в Вашингтон, где у него запланированы встречи, и Зеленскому важно, чтобы он «не болтал лишнего». «Плюс есть предположение, что эта командировка будет как благословение Белым Домом главкома на роль следующего руководителя страны вместо Зеленского», — заявил бывший депутат.

По мнению Кивы, для Залужного сейчас сложное время, так как для Зеленского он является целью номер один, «и очень скоро его может постичь судьба убитого министра МВД [Дениса] Монастырского».

Ранее газета Washington Post сообщила, что между Зеленским и Залужным существует конфликт. В материале, посвященном гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, отмечается, что офис Зеленского тянул с предоставлением официального комментария по поводу инцидента.

Критической точкой для президента стала статья Залужного в журнале Economist о «патовой ситуации», в которой оказались российские и украинские войска. Тогда Зеленский публично не согласился с этим мнением.