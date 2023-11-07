Еще одна страна приостановит участие в договоре об обычных ВС в Европе

Канада с 7 февраля 2024 года приостановит участие в ДОВСЕ

Канада приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) с 7 февраля 2024 года. Об этом говорится в сообщении МИД страны.

В заявлении говорится, что Канада осуждает выход России из ДОВСЕ, так как это «создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности». При этом Оттава остается привержена контролю над обычными вооружениями.

«Этот выход знаменует собой кульминацию игнорирования Россией своих обязательств по ДОВСЕ, начиная с приостановки без юридических оснований применения ДОВСЕ в 2007 году и заканчивая сегодня незаконной и неоправданной агрессией против Украины, которая является еще одним государством-участником ДОВСЕ», — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Ранее США и их союзники по НАТО уведомили, что они официально приостановят свое участие в договоре 1990 года об ограничении обычных вооружений в Европе. Этот шаг последовал за формальным выходом России из соглашения.