Европейские страны указали на риски использования российских активов для Украины

Politico: страны ЕС обеспокоены рисками использования активов РФ для Украины

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) обеспокоены рисками использования замороженных российских активов для Украины. Опасения грозят осложнить инициативу главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает Politico.

«Мы вместе со странами G7 ("Большой семерки") и ЕК ищем структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему», — заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Он отметил, что необходима правовая основа, и ясно, что Брюссель не может обеспечить эту правовую основу самостоятельно.

Сообщается, что Бельгия и Люксембург, в частности, хотят получить заверения в том, что им не придется нести все юридические и финансовые риски, связанные с таким беспрецедентным шагом.

Ранее стало известно, что ЕС и США изучат способы передачи Киеву доходов частных компаний от замороженных российских активов. В заявлении по итогам саммита ЕС — США подчеркивается, что они непоколебимы в своей «долгосрочной политической, финансовой, гуманитарной и военной поддержке Украины».