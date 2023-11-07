Российский полковник назвал угрозой размещение немецких танков в Литве

Полковник Кошкин: размещение военных ФРГ в Литве представляет угрозу для России

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин прокомментировал решение Минобороны ФРГ разместить два танковых батальона на территории Литвы. Эксперт заявил «Ленте.ру», что такое решение может представлять угрозу для Москвы.

«В Германии было принято решение перебросить два танковых батальона в Литву, и они перебрасываются, как это объяснил в публичном пространстве министр обороны ФРГ, Борис Писториус, для усиления восточного фланга НАТО. Другими словами, [для защиты] от "российского нападения"», — сказал полковник запаса.

То, что предлагает Писториус, уже серьезно. (...) Не скажу, что это подготовка к чему-то серьезному, но это серьезное передислоцирование военнослужащих, в том числе бронетанковой техники, что является в определенной степени угрозой для наших западных границ Андрей Кошкин заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке

Специалист также заметил, что Россия, вероятно, отреагирует на подобное решение Берлина.

«Нам будет необходимо учитывать эту силу в своем военном строительстве на западных рубежах», — заключил Кошкин.

Ранее Писториус анонсировал появление танковых батальонов ФРГ в Литве на постоянной основе. По словам министра, объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4800 солдат и 200 гражданских служащих из Германии. Как уточняет издание, в настоящее время в Литве размещено около 1500 военнослужащих бундесвера.

Отмечается, что 42-я танковая бригада бундесвера развернется в Литве к началу 2025 года. В ее состав войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии. Передовая группа отправится в Литву во втором квартале 2024 года, штаб будет сформирован в четвертом квартале.