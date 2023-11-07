Имплант в спинном мозге позволил вновь ходить мужчине с болезнью Паркинсона

Nature Medicine: нейропротез позволил вновь ходить мужчине с болезнью Паркинсона

Команда швейцарских специалистов имплантировала в спинной мозг мужчине с прогрессирующей болезнью Паркинсона сложную систему электродов. Результаты работы, позволившей больному вновь ходить, опубликованы в журнале Nature Medicine.

Пациентом стал 62-летний француз по имени Марк, который страдал от нейродегенеративного заболевания на протяжении почти 30 лет. Как и многие люди с прогрессирующей болезнью Паркинсона, мужчина с трудом передвигался. Процедуру установки системы провели нейрохирург Джослин Блох и невролог Грегуар Куртин, возглавляющие Лабораторию нейрореанимации при поддержке Университета Лозанны в Швейцарии. Операция прошла успешно, а Марк смог самостоятельно передвигаться из одной точки в другую, гулять и ходить по магазинам. Важно отметить, что подобные операции медики уже проводили пациентам с параличом нижних конечностей.

Сама технология представляет собой нейропротез из системы электродов, имплантированных в важные участки спинного мозга. Устройство обеспечивает электрическую стимуляцию для ускорения ходьбы. Кроме того, небольшие датчики в ногах позволяют считывать намерение движения, регулируя силу и продолжительность стимуляции.

Марк использует нейропротез в среднем по восемь часов в день на протяжении уже почти двух лет. Сейчас ученые планируют провести операции группе из шести пациентов с болезнью Паркинсона, чтобы узнать, как технология может помочь разным людям.