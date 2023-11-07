Израиль не согласовал вывоз россиян из сектора Газа

В МИД заявили об ожидании согласия Израиля для эвакуации россиян из сектора Газа

К началу эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа все готово. Министерство иностранных дел России ожидает согласия Израиля. Об этом сообщил «Интерфакс» дипломатический источник.

«К сожалению, нет согласия израильской стороны, которая согласовывает списки выезжающих через КПП "Рафах"», — рассказал представитель российского дипведомства.

В МИД выразили надежду на скорейшее разблокирование Израилем данной эвакуационной проблемы.

Ранее стало известно, что эвакуация граждан России из сектора Газа ожидается в ближайшие дни. «Есть основания полагать, что в ближайший день-два россияне будут эвакуированы из сектора Газа», — сказал дипломатический источник ТАСС.