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06:21, 7 ноября 2023Мир

Израиль выразил готовность взять временную ответственность за управление Газой

Нетаньяху: Израиль будет нести общую ответственность за безопасность в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Rosalba O'Brien / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что Израиль на неопределенный период может взять на себя ответственность за управление сектором Газа после завершения палестино-израильского конфликта. Об этом он сказал в интервью телеканалу АВС.

«Думаю, что на Израиле на протяжении неопределенного периода будет общая ответственность за безопасность», — сказал Нетаньяху, отметив, то управлять Газой должны те, кто «не хочет идти путем ХАМАС».

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не произойдет, пока не будут освобождены взятые в плен израильтяне. При этом, по его словам, войска брали короткие паузы, в частности, чтобы впустить гуманитарные грузы.

Дипломатический источник Израиля допустил, что ХАМАС может согласиться освободить пленных из страха наземной операции Тель-Авива. Он указал, что если ранее палестинская сторона категорически отказывалась от каких-либо обсуждений данного вопроса, то теперь «кое-что видно, но это еще не созрело».

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      Екатерина Подвигина
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