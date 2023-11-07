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14:19, 7 ноября 2023Россия

Комитет Совфеда поддержал законопроект о запрете телефонов на уроках в школах

Комитет Совфеда поддержал законопроект о запрете использовать телефоны на уроках

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Комитет Совфеда по науке, образованию и культуре поддержал законопроект, запрещающий школьникам использовать телефоны и другие гаджеты для связи на уроках. Об этом пишет ТАСС.

Сенаторы комитета единогласно приняли предложение его главы Лилии Гумеровой одобрить законопроект. В ходе заседания политик, ставшая одним из соавторов документа, отметила, что инициатива направлена на защиту педагогов. «Все больше мы говорили о правах учащихся. А тем не менее снять [видео] на телефон, выложить [в интернет], сделать педагога объектом насмешек, травли, к сожалению, такое имело место быть», — подчеркнула она.

Гумерова также напомнила о наличии рекомендации Роспотребнадзора по использованию телефона, однако, по ее словам, если зафиксировать данную норму законодательно, то это «усилит позицию правильного пользования телефонами». Сенатор заверила, что поговорила с родителями школьников, и очень многие из них приветствуют инициативу.

По информации источника агентства, Госдума может рассмотреть законопроект на пленарном заседании 16 ноября.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов разъяснил, что инициатива не предполагает полный запрет телефонов в школе. По его словам, дети останутся на связи с родителями, но на уроках использование смартфонов будет допускаться только с разрешения учителя.

Законопроект об ограничении на использование телефонов в школах внесли в Госдуму 27 октября. В пояснительной записке отмечается, что после введения ограничений ученики станут меньше отвлекаться от занятий.

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      Константин Лысяков
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