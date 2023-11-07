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18:59, 7 ноября 2023Наука и техника

Летчики Северного флота отработали перехват в стратосфере

Летчики СФ на МиГ-31 отработали перехват условного противника в стратосфере

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 Северного флота (СФ) отработали перехват условного противника в стратосфере над акваторией Баренцева моря в ходе учений. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Экипажи истребителей МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали задачи по перехвату условного противника в стратосфере. По замыслу тренировки средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — говорится в сообщении.

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В пресс-службе рассказали, что в воздух была поднята пара МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне СФ. Отмечается, что летчики идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее над акваторией Баренцева моря, обеспечив разворот нарушителя от государственной границы России. Роль условного нарушителя в ходе учений выполнял один из самолетов МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка флота.

В сентябре издание Military Watch писало, что истребитель-перехватчик четвертого поколения МиГ-31, который развивает скорость более двух чисел Маха, намного опередил свое время.

В июле стало известно, что Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России партию модернизированных МиГ-31 для Воздушно-космических сил России.

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      Даниил Иринин
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