Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
16:43, 7 ноября 2023Из жизни

Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

В Шотландии фермеры спасли овцу, прожившую два года у подножия скал

Кадр: Animal Rising / YouTube

В Шотландии, Великобритания, фермеры спасли овцу, застрявшую у подножия скал и прожившую там два года. Об этом сообщает The Guardian.

Овца по кличке Фиона долгое время жила у скал на берегу залива Кромарти-Ферт, из-за чего ее прозвали самой одинокой овцой Великобритании. Фиону впервые заметили два года назад. Местная жительница Джиллиан Тернер сплавлялась на байдарке, когда увидела отбившуюся от стада овцу. В тот момент женщина решила, что животное самостоятельно доберется до своего места обитания, и не стала ему помогать.

Спустя два года она снова отправилась на сплав и обнаружила овцу на том же галечном пляже. Тернер пришла в ужас, осознав, что Фиона так и не смогла самостоятельно выбраться и все это время жила в одиночестве. «Для стадного животного это должно быть пыткой. Она, похоже, отчаянно пыталась установить с нами контакт в тех двух случаях, когда мы проплывали мимо нее», — говорит женщина.

Материалы по теме:
За спасением голодающего четыре дня котенка из запертой машины в центре Москвы следила вся Россия. Как это было?
За спасением голодающего четыре дня котенка из запертой машины в центре Москвы следила вся Россия.Как это было?
1 ноября 2023
Белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли. Что известно об операции, за которой следила вся Россия?
Белого медведя с застрявшей в пасти банкой сгущенки спасли.Что известно об операции, за которой следила вся Россия?
21 июля 2022

Тернер обратилась к спасателям и в Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, однако службы не смогли предпринять никаких действий по спасению Фионы. Несмотря на это, вскоре о застрявшей на пляже овце стало известно стригалю и ведущей телевизионной программы корпорации BBC Scotland Кэмми Уилсон. Она организовала спасательную операцию и вместе с местными фермерами смогла поднять Фиону по крутому склону. Спасенную овцу планируют поселить в фермерском парке.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае спасли травмированного тигренка, попавшего в снежный плен. Местные жители вытащили его из снега, после чего вызвали охотнадзор.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

      Уволенный за русский язык киевский таксист ответил на оскорбления

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости