Фермеры спасли застрявшую у скал самую одинокую овцу Великобритании

В Шотландии фермеры спасли овцу, прожившую два года у подножия скал

В Шотландии, Великобритания, фермеры спасли овцу, застрявшую у подножия скал и прожившую там два года. Об этом сообщает The Guardian.

Овца по кличке Фиона долгое время жила у скал на берегу залива Кромарти-Ферт, из-за чего ее прозвали самой одинокой овцой Великобритании. Фиону впервые заметили два года назад. Местная жительница Джиллиан Тернер сплавлялась на байдарке, когда увидела отбившуюся от стада овцу. В тот момент женщина решила, что животное самостоятельно доберется до своего места обитания, и не стала ему помогать.

Спустя два года она снова отправилась на сплав и обнаружила овцу на том же галечном пляже. Тернер пришла в ужас, осознав, что Фиона так и не смогла самостоятельно выбраться и все это время жила в одиночестве. «Для стадного животного это должно быть пыткой. Она, похоже, отчаянно пыталась установить с нами контакт в тех двух случаях, когда мы проплывали мимо нее», — говорит женщина.

Тернер обратилась к спасателям и в Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, однако службы не смогли предпринять никаких действий по спасению Фионы. Несмотря на это, вскоре о застрявшей на пляже овце стало известно стригалю и ведущей телевизионной программы корпорации BBC Scotland Кэмми Уилсон. Она организовала спасательную операцию и вместе с местными фермерами смогла поднять Фиону по крутому склону. Спасенную овцу планируют поселить в фермерском парке.

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