Стало известно о разработке в России новой сельскохозяйственной культуры

РИА: в России внедряют новую сельскохозяйственную культуру мискантус

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру – мискантус. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

Утверждается, что это многолетнее травянистое растение можно эффективно перерабатывать в целлюлозу. Так, с одного гектара плантаций можно без дополнительных затрат получать в среднем до четырех тонн целлюлозы. Перерабатывать же в целлюлозу древесину технологически гораздо сложнее.

Ранее специалисты ИЦиГ предложили ускоренный способ создания вакцин с помощью разработанной методики выведения трансгенных мышей. В ходе исследования ученые вывели трансгенных мышей, обладающих восприимчивостью к вирусу SARS-CoV-2. Отсутствие таких подопытных весной 2020 года существенно затрудняло работу над появлением новых вакцин. Первое поколение грызунов с человеческими генами (отвечающих за заражение возбудителем COVID-19) вывели еще осенью 2020 года, однако они все еще не были способны заболеть. Затем, после ряда доработок, сотрудникам института удалось создать мышей с восприимчивостью.