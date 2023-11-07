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12:22, 7 ноября 2023Культура

Моргенштерн назвал поведение Мизулиной вызывающим

Моргенштерн заявил, что его привлекает вызывающее поведение Мизулиной

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что его привлекает вызывающее поведение главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом он сообщил в интервью Ксении Собчак, доступном на YouTube.

«Катенька — девушка привлекательная. Ведет себя вызывающе, а меня такие привлекают», — признался музыкант. Он добавил, что часть сексуальности общественницы, по его мнению, связана с его желанием ей отомстить, а также подчеркнул, что глава ЛБИ занимает «какую-то дырочку» в его сердце.

Помимо этого, исполнитель оценил работу Мизулиной: «Если говорить серьезно, то намерения, может, у нее и хорошие — избавить интернет от фриков. Но методы и реализация вызывают вопросики. Тем не менее я думаю, мы найдем, о чем с ней поговорить».

Ранее Моргенштерн призвал SHAMAN спеть за другую страну, а также признался, что скучает по России.

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      Анастасия Астахова
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