Москвичи захотели открыть наручники зубочисткой и попали в ловушку

На северо-западе Москвы мужчины на спор приковали себя друг к другу наручниками

В районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы мужчины на спор приковали себя друг к другу наручниками, после чего им пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал отряда «СпасРезерв».

Трое друзей проводили вместе вечер в выходной. В какой-то момент один из них решил поделиться умением открывать наручники зубочисткой. Хозяин спецсредства сразу заявил, что ключа у него нет, однако мужчину это не остановило. Он все равно надел наручники и попытался снять их на спор, однако у него ничего не получилось. Спустя полтора часа к нему присоединился другой товарищ — он защелкнул на своем запястье второе металлическое кольцо.

К пяти часам утра жители столицы поняли, что попали в ловушку, и обратились в экстренные службы за помощью. Они принесли извинения, объяснив срочность тем, что одному из них нужно было идти на работу.

Спасатели перекусили цепочку кусачками, а кольца наручников распилили с помощью болгарки.

Ранее сообщалось, что житель Сыктывкара избил и пристегнул наручниками к турнику 13-летнего подростка, которого заподозрил в краже.