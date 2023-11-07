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17:45, 7 ноября 2023Бывший СССР

На Украине опровергли сообщения о предложении уволить главкома ВСУ

Офис Зеленского опроверг сообщения о предложении уволить главкома ВСУ Залужного
СюжетМинобороны:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко опроверг сообщения о предложении уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

7 ноября депутат Верховной Рады Владимир Арьев заявил со ссылкой на источники, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров предложил снять с должности Залужного. Нардеп также назвал это возможным элементом шантажа.

Согласно заявлению Лещенко, никто не вносил петицию об увольнении главкома ВСУ в Ставку верховного главнокомандующего, которая, по его словам, не уполномочена рассматривать такой вопрос. Позднее Арьев удалил публикацию с предложением уволить Залужного. «Сейчас многие другие источники говорят, что это не так. Надеюсь, будет четкий сигнал, что Залужного увольнять никто не собирается и что все эти игры закончились», — написал депутат в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее журналисты Time сообщали, что зимой стоит ожидать серьезных встрясок в команде Зеленского, а также изменений в военной стратегии Украины. Как уточнялось, стоит ожидать увольнения как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление ВСУ.

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      Кристина Есикова
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