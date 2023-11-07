Неизвестные устроили потасовку с российским офицером и сорвали с него цепь

В Москве неизвестные устроили потасовку с офицером и сорвали с него золотую цепь

В Москве двое неизвестных сорвали с шеи старшего офицера золотую цепь с крестом, сообщает РИА Новости.

По данным источника, ограбление произошло во время потасовки. Двое неизвестных азиатской внешности подошли к офицеру, когда тот выходил из метро на станции «Белорусская». Мужчины завязали с ним разговор, который перерос в конфликт. В результате один из незнакомцев сорвал с шеи потерпевшего цепь.

Офицер оценил ущерб в 300 тысяч рублей. Мужчин разыскивают. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд оштрафовал восьмерых участников розыгрыша, переодетых в сотрудников ОМОН.