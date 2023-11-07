Один из крупнейших логистических операторов на треть увеличил тарифы в России

DHL на 35 процентов увеличила тарифы на фоне продолжения работы в России

Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 ноября увеличила в России тарифы на доставку, дополнительные сервисы, сборы и услуги по таможенному декларированию. Рост в среднем составил 35 процентов, сообщает РБК со ссылкой на разосланные клиентам письма.

Среди причин такого решения DHL называет необходимость перестройки логистических цепочек. Компания отмечает, что пересматривает цену на свои услуги каждый год, с учетом роста инфляции и стоимости авиационного топлива. При этом уровень индексации разнится в зависимости от страны.

На 37 процентов увеличилась, в частности, надбавка за нестандартные габариты груза. Теперь она составляет 4,8 тысячи рублей за место. На 72 процента, до двух тысяч рублей, подорожала перевозка литиевых батарей. В то же время стоимость доставки по странам в расчете за килограмм груза не изменилась.

В июле 2022 года DHL объявила о планах по прекращению доставки грузов и документов внутри России. Компания объяснила это техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем, а также сослалась на законодательные ограничения. В дальнейшем служба доставки продолжила работу на российском рынке, но сохранила только перевозки за рубеж. В глобальном годовом отчете она сообщила о сложностях с продажей отечественного бизнеса.