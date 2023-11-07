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11:22, 7 ноября 2023Россия

Патриарх Кирилл назвал качество настоящих русских

Патриарх Кирилл: настоящими русскими можно назвать глубоко православных людей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Настоящими русскими могут считаться только глубоко православные люди. Такое качество во время богослужения в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» заявил глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его цитирует «Коммерсантъ».

По его словам, лишь православная вера позволит русским считаться полноправными идейными наследниками предыдущих поколений.

«Те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос: "А вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые с верой своей связывали жизнь?" И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе как о русских людях», — заявил патриарх.

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, регулярно посещают храм, мечеть или синагогу лишь 15 процентов россиян. ВЦИОМ предположил, что это говорит о том, что россияне уходят от религиозных институтов в сторону индивидуальных духовных практик.

Ранее патриарх Кирилл порассуждал о последствиях засилья гастарбайтеров в России. Он заявил, что мигранты не близки русским ни по вере, ни по культуре и поэтому властям не следует привлекать столь большое количество иностранных рабочих в страну.

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      Марк Леонов
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