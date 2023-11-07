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05:31, 7 ноября 2023Путешествия

Переехавшая в Канаду 20 лет назад эмигрантка назвала пять плюсов жизни в России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская эмигрантка, переехавшая в Канаду 20 лет назад, вернулась на родину и назвала пять плюсов жизни в РФ. Своим мнением Таисия поделилась с автором блога «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам девушки, она жила в Монреале с четырех лет и переехала в Москву в возрасте 21 года. Сравнивая два мегаполиса, она подчеркнула, что жизнь в канадском городе однообразная и скучная. «В Монреале проживает меньше двух миллионов людей, соответственно, и возможностей тоже мало, где Монреаль и где Москва — колоссальная разница между этими городами», — добавила эмигрантка.

При этом в Москве, заметила Таисия, каждый день проходят какие-то интересные и необычные мероприятия, в том числе бесплатные. Кроме того, девушке понравился менталитет жителей российской столицы. В Канаде, по ее мнению, люди часто неискренние и ведут поверхностные разговоры.

Также эмигрантка обратила внимание на разное отношение к работе и отдыху — россияне, на ее взгляд, умеют развлекаться и знают, что это важно. В России также есть много возможностей для развития в профессиональном плане, посчитала она.

«Москва находится на совершенно другом уровне по развитию технологий: удобная доставка, наличие всевозможных маркетплейсов, все продумано до мелочей. Мне очень нравится, как развит общественный транспорт, и я горжусь, что у нас в Москве одно из самых больших метро в мире», — заключила Таисия.

Ранее россиянка назвала три стыдных для своих соотечественников особенности жизни в Германии. Ее друг-эмигрант рассказал ей, что немцы постоянно следят за тем, правильно ли соседи паркуют машины или стригут газон.

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      Зарина Дзагоева
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