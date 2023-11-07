После 15 лет без секса муж установил камеру в ванной и узнал неожиданное о жене

Если партнер перестал заниматься сексом, однако продолжает удовлетворять себя самостоятельно, нужно поговорить с ним о разнице потребностей, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала в колонке для издания Mirror мужу, который установил камеру в ванной и узнал неожиданную правду о жене.

Мужчина признался, что состоит в браке с женой 30 лет, пара воспитала двоих сыновей, сейчас у них растет внучка. Но, пожаловался он, в браке нет любви, а после гинекологической операции, проведенной 15 лет назад, жена стала отказываться от секса. «Я понял, что хочу увидеть ее обнаженной, и установил видеокамеру в душе. Знаю, это ужасно, но изменять ей тоже было бы ужасно. Оказалось, она мастурбирует каждое утро перед работой, пока я хожу сексуально неудовлетворенным», — написал мужчина, попросив совета в этой ситуации.

Нолан осудила решение подсматривать за супругой и нежелание обсуждать проблемы. «Вам нужно признать друг перед другом, что вы оба несчастливы, и решить, что с этим делать. Может, после того, как выросли дети, пора поставить точку. Может, нужно попытаться исправить все, но потребуются старания: нужно вернуться в начало и понять, как снова суметь возбудить друг друга», — порекомендовала она.

Коуч отметила, что либидо женщины, очевидно, не пострадало после операции, однако она либо сама не хочет секса с мужем, либо уверена, что супруг не желает ее. «Вы оба заинтересованы в сексе, но его между вами нет. Вы оба понимаете, что можно чувствовать себя невероятно одиноко, даже будучи частью пары», — заключила она.

Ранее Колин Нолан дала совет паре, переставшей заниматься сексом после рождения ребенка. По ее словам, если интимная жизнь стала угасать, стоит честно поговорить о сексе и настроениях партнера вне дома.