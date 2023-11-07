Последняя короткая рабочая неделя в году началась в России

В России началась четырехдневная рабочая неделя в честь Дня народного единства

В России 7 ноября началась последняя короткая рабочая неделя в году. Об этом сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Она обратила внимание, что День народного единства, который отмечается 4 ноября, выпал на нерабочую субботу. В связи с этим выходной был перенесен на понедельник, 7 ноября. Текущая неделя будет четырехдневной.

Нечаева напомнила, что работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться как минимум в двойном размере, либо в одинарном размере, но с предоставлением дополнительного выходного дня. Юрист отметила, что выбор остается за сотрудником.

Ранее россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники. В России новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года и составят 10 дней.