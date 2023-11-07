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12:10, 7 ноября 2023Мир

Премьер Румынии рассказал о последствиях прекращения поддержки Украины

Премьер Румынии: в ЕС в случае победы РФ появятся политики, похожие на Путина
Марсель Чолаку

Марсель Чолаку. Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Поражение Киева вызовет рост популярности в Европейском союзе (ЕС) правых политиков, многие из которых подвергли критике помощь Украине. О последствиях прекращения поддержки европейскими странами Украины рассказал премьер-министр Румынии Марсель Чолаку, сообщает Bloomberg.

По его словам, союзники должны твердо поддерживать Киев, иначе произойдет всплеск популярности правых политиков, настроенных против помощи Украине. Он отметил, что его правительство будет продолжать оказывать многоплановую поддержку, даже несмотря на то, что европейские союзники демонстрируют признаки усталости от конфликта.

«Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на политические издержки. Эти политические издержки менее важны, чем прецедент, который создаст победа России», — сказал политик.

Чолаку также добавил, что конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, будет разрешен раньше, чем «война по соседству с Румынией».

Ранее румынский премьер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил развитие новых путей транзита украинской агропродукции. Также стороны обсудили укрепление обороноспособности Украины с участием Румынии и вопросы продовольственной безопасности.

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      Семен Александров
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