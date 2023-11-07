SPA: противостоящие силы Судана договорились о реализации мер взаимного доверия

Противостоящие друг другу Армия Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) по итогам переговоров в саудовской Джидде договорились о реализации мер взаимного доверия. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA).

«Эти общие и индивидуальные обязательства могут представлять собой важные шаги на пути к расширению гуманитарного доступа, который поможет облегчить страдания суданского народа. Теперь стороны должны полностью выполнить свои обязательства», — сообщается в материале издания.

При этом саудовская сторона выразила сожаление в связи с тем фактом, что стороны не достигли соглашения о прекращении огня по итогам первого этапа переговоров. Отмечается, что суданский конфликт невозможно решить военным способом.

Силы быстрого реагирования Судана — подразделение легкой мобильной пехоты, созданное на базе арабского ополчения «Джанджавид». В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и СБР. Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).