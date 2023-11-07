Путин назначил главу МВД Чечни

Путин назначил Ирасханова главой МВД Чечни

Указом президента России Владимира Путина министром внутренних дел по Чеченской Республике назначен генерал-майор полиции Аслан Ирасханов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, полковника полиции Вадима Серебрянникова назначили начальником УМВД России по Оренбургской области. Представил новых начальников двух территориальных органов МВД министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

С 2021 года Ирасханов занимал должность заместителя министра внутренних дел по Чеченской Республике — начальника полиции. А Серебрянников с августа 2023 года исполнял обязанности начальника УМВД России по Оренбургской области.

Ранее стало известно, что Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск.