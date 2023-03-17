Путин назначил военного прокурора объединенной группировки войск

Путин назначил генерал-майора Найду военным прокурором объединенной группировки войск

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 2019 года Найда занимал должность военного прокурора Черноморского флота.

Во вторник, 14 марта, комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности одобрили его кандидатуру на должность военного прокурора объединенной группировки войск.

Алексей Найда родился 18 февраля 1974 года в Ленинграде. В 1991 году окончил Ленинградское суворовское военное училище, а спустя пять лет — прокурорско-следственный факультет Военного университета Минобороны России. Более 20 лет работал в органах военной прокуратуры. Имеет звания заслуженного и почетного работника прокуратуры РФ.