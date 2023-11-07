Рэпер Джиган потерял права на товарный знак «Джиган» в 2021 году

Российский рэп-исполнитель Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) потерял права на товарный знак «Джиган». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, музыкант лишился прав на использование марки еще два года назад, в 2021-м. Однако все это время певец выступал под своим сценическим именем, а в августе 2023 года отправил обращение в Роспатент, чтобы зарегистрировать товарный знак по нескольким классам — табак и электронные сигареты, реклама и управление бизнесом, образование, воспитание и развлечения.

В октябре семья Джигана подверглась критике и проклятьям из-за того, что артист публично поддержал Израиль в военном конфликте.

Ранее российский певец и композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь».