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12:26, 7 ноября 2023Моя страна

Рысь забралась на судно в бухте Бечевинская

Рысь забралась на газоперегрузочный терминал на Камчатке

Кадр: Telegram-канал «Минприроды Камчатского края»

На газоперегрузочном терминале «Коряк-1», стоящем на якоре в бухте Бечевинская, отловили рысь. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает Минприроды Камчатки.

В министерстве отметили, что пока неизвестно, каким образом рысь оказалась на 250-метровом судне посреди акватории бухты. «Тем не менее, благодаря всестороннему содействию экологически ответственного бизнеса — ООО «Арктическая Перевалка», дочернего общества ПАО «НОВАТЭК», Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края был организован отлов и благополучная транспортировка рыси в естественную среду обитания», — говорится в сообщении.

В сентябре «Хакасский» заповедник показал кадры с территории заказника «Позарым», на которые попала расслабленная и отдыхающая на камнях рысь. Сотрудники заповедника рассказали, что увидеть рысь в таком расслабленном состоянии — это успех.

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      Варвара Кошечкина
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