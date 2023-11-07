Россия депортировала около 15 тысяч иностранцев

МВД: около 15 тысяч иностранцев депортировали из России в рамках «Нелегал-2023»

В 2023 году около 15 тысяч нелегальных иностранцев были депортированы из России в рамках операции «Нелегал-2023». Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее цитирует портал «МВД Медиа».

Операцию проводили, чтобы стабилизировать миграционную ситуацию на территории стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также ликвидировать каналы незаконной легализации иностранцев в России.

«В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — добавила Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД России, работа над устранением преступлений в сфере миграции продолжается на постоянной основе. За время проведения операции «Нелегал-2023» в этой области правоохранители зафиксировали около 96 тысяч нарушений.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами. По его словам, необходимо тщательно отслеживать процесс выдачи иностранцам российского гражданства, а также разрешений на временное проживание и видов на жительство.