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21:21, 7 ноября 2023Россия

Россия депортировала около 15 тысяч иностранцев

МВД: около 15 тысяч иностранцев депортировали из России в рамках «Нелегал-2023»

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В 2023 году около 15 тысяч нелегальных иностранцев были депортированы из России в рамках операции «Нелегал-2023». Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее цитирует портал «МВД Медиа».

Операцию проводили, чтобы стабилизировать миграционную ситуацию на территории стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также ликвидировать каналы незаконной легализации иностранцев в России.

«В ходе проведенных мероприятий возбуждено около 3,6 тысячи уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы. Выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске», — добавила Ирина Волк.

По словам официального представителя МВД России, работа над устранением преступлений в сфере миграции продолжается на постоянной основе. За время проведения операции «Нелегал-2023» в этой области правоохранители зафиксировали около 96 тысяч нарушений.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами. По его словам, необходимо тщательно отслеживать процесс выдачи иностранцам российского гражданства, а также разрешений на временное проживание и видов на жительство.

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      Александра Синицына
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