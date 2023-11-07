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15:02, 7 ноября 2023Силовые структуры

В МВД призвали ужесточить контроль за мигрантами

Глава МВД Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Глава МВД Владимир Колокольцев призвал ужесточить контроль за мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам министра, необходимо более строго контролировать процесс выдачи иностранцам российского гражданства, а также разрешений на временное проживание и видов на жительство. К примеру, следует тщательнее проверять, был ли ранее у иностранца запрет на въезд в Россию, отметил Колокольцев.

В этом должны участвовать все подразделения полиции, подчеркнул глава МВД. Иностранцев, которые представляют угрозу общественной безопасности, нужно безапелляционно «удалять с территории страны», а правовые статусы – аннулировать, заключил он.

Ранее Колокольцев заявил, что мигранты используют различные теневые схемы и способы, чтобы остаться в России.

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