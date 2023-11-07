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20:33, 7 ноября 2023Мир

Россия обвинила Францию в срыве участия в сессии ЮНЕСКО

Захарова обвинила Францию в срыве участия делегации России в сессии ЮНЕСКО

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Франция сорвала участие российской делегации в 42-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. С таким обвинением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что сорвано участие заместителя главы делегации, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, а также сотрудника комиссии по делам ЮНЕСКО, отвечающего в том числе за вопросы коммуникации и информации.

«Вот чего стоят декларации о приверженности международному праву, демократическим ценностям и свободе слова», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, из-за несвоевременной выдачи визы ответственный секретарь Комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече национальных комиссий стран-членов ЮНЕСКО.

Ранее в МИД рассказали о попытках Запада сорвать саммит Россия — Африка. Планы западных стран провалились, мероприятие посетило не меньше участников, чем первый саммит, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

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      Виктория Кондратьева
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