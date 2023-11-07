Россиянин нашел под своей машиной самодельную бомбу

В Томске менеджер нашел под своей машиной самодельную бомбу

В Томске 55-летний местный житель нашел под своей машиной самодельную бомбу, сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина вез на своем Land Rover ребенка в детский сад, когда ему стал сигналить водитель из другой машины. Тот сообщил, что под автомобилем прикреплено странное синее устройство. Мужчина остановился, осмотрел машину и, разглядев под днищем предмет, позвонил в полицию.

Прибывшие силовики забрали устройство на экспертизу, которая в результате показала, что оно сделано из запала ручной гранаты и части тротиловой шашки, обмотанной синей изолентой и прикрепленной к деревянной доске на магнитах. Идет проверка.

Сам мужчина заявил, что у него нет врагов и конфликтов, а работает он менеджером по логистике.

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