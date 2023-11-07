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08:18, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин не смог поджечь военкомат коктейлями Молотова и был задержан

В Морозовске полиция задержала мужчину, пытавшегося поджечь районный военкомат

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Полицейские в Морозовске Ростовской области задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого к поджоге военкомата тремя коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, накануне злоумышленник подошел к районному военкомату на Коммунистической улице и закинул в окно здания три стеклянных бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Все приготовленные мужчиной зажигательные смеси отскочили от сетки-рабицы и упали вниз. Пожара не последовало.

Сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Магадане сотрудники правоохранительных органов задержали двоих наркозависимых россиян, которых завербовали украинские спецслужбы, за поджог военкомата.

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