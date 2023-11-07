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19:25, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин распилил болгаркой банкомат в магазине и вынес из него все деньги

В Ленобласти мужчина распилил банкомат болгаркой и украл из него все деньги

Фото: Unsplash

В поселке Васкелово Ленинградской области мужчина с болгаркой зашел в магазин и распилил банкомат. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, он вытащил все деньги и скрылся с места преступления. Грабитель был в черном плаще и с фонариком на голове. В помещение он ворвался со стороны запасного входа в ночь на 7 ноября.

Сейчас полиция ищет мужчину. Силовики также устанавливают точную сумму похищенного.

Ранее в Истре Московской области неизвестные похитили из торгового центра «Бриз» банкомат, в котором было два миллиона рублей.

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      Варвара Митина
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