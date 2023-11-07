Россиянина осудили за избиение сотрудниц полиции в отделении

В Калужской области осудили мужчину, напавшего на сотрудниц полиции в отделении

Обнинский городской суд Калужской области приговорил 45-летнего местного жителя к пяти годам колонии строгого режима за нападение на сотрудниц полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в ноябре 2022 года мужчина совершил административное правонарушение и был доставлен в отдел полиции, где стал вести себя агрессивно. Он сломал доводчик на двери в дежурную часть, после чего несколько раз ударил двух оперативных дежурных. У одной из них дебошир попытался отобрать табельное оружие, однако женщина смогла дать ему отпор.

Мужчину признали виновным по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), а также по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 3 статьи 226 («Покушение на хищение огнестрельного оружия с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья») УК РФ.