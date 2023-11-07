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15:48, 7 ноября 2023Силовые структуры

Российский подросток насмотрелся видео про теракты в школах и решил повторить их

В Самарской области суд арестовал подростка по подозрению в подготовке теракта

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Самарской области суд арестовал 15-летнего жителя Сызрани по подозрению в подготовке теракта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В отношении школьника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 («Приготовление к совершению поджога в целях дестабилизации деятельности органов власти») УК РФ.

По версии следствия, подросток насмотрелся видео про теракты в школах и решил повторить такой же в своем учебном заведении. Он приобрел составляющие для зажигательной смеси, с помощью которых изготовил самодельное оружие. Однако довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, потому что 1 ноября был задержан сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Ранее в Красноярске 16-летнего школьника заподозрили в подготовке теракта на одном из городских рынков.

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      Варвара Митина
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