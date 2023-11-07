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15:24, 7 ноября 2023Бывший СССР

Следствие нашло признаки умышленного убийства помощника Залужного

На Украине завели дело по статье об умышленном убийстве помощника Залужного

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Следственные органы Украины нашли признаки умышленного убийства и незаконного обращения с оружием в гибели помощника главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного Геннадия Частякова. Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны центрального региона Украины.

«Уголовное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") и части 1 статьи 263 ("Ношение, хранение, сбыт и передача огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

Ранее в министерстве внутренних дел (МВД) республики сообщили, что подаривший гранаты помощнику главкома ВСУ, предупредил, что они боевые. «Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — допустили в ведомстве.

Вечером 6 ноября стало известно, что Частяков погиб из-за взрыва гранаты, подаренной коллегой. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, которые получил в честь дня рождения.

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      Алевтина Запольская
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